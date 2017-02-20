Çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 181'inci gününde El Bab bölgesinde ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 8 ÖSO askeri, çatışma bölgesinden tahliye edilerek Çobanbey sınır hattına getirildi. Burada çok katlı ambulanslara alınan 8 ÖSO askeri Kilis'e getirilerek, Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (Mehmet Ali Dağ/İHA)
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