12.01.2017 14:12 Çatışmalarda yaralanan 13 ÖSO ve 1 Türk askeri Kilis'e getirildi

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 13 ÖSO askeri ile bir Türk askeri tedavi için Kilis'e getirildi. Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalarda yaralanan 13 ÖSO askeri ile bir Türk askeri tedavi için Kilis'e getirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı 142. gününe girerken El Bab bölgesinde ÖSO ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. Çatışmalarda yaralanan 13 ÖSO askeri ile bir Türk askeri çatışma bölgesinden tahliye edilerek, Çobanbey sınır hattına getirildi. Buradan ambulanslarla Kilis'e getirilen 13 ÖSO askeri ile bir Türk askeri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

(Mehmet Ali Dağ/İHA)

