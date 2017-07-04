Çatışmalar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık zarar getirdi

Ukraynalı yetkililer, ülkede üç yıldır Donbass bölgesinde süren çatışmalardan kaynaklanan kaybın yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ukraynalı yetkililer, ülkede üç yıldır Donbass bölgesinde süren çatışmalardan kaynaklanan kaybın yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Donbass Bölgesi'nde 3 yıldır süren çatışmada yaşanan maddi kaybın yaklaşık 50 milyar dolar olduğunu bildirdi. Savunma Bakanı Yardımcısı, üç yıl süren çatışmada 2 bin 700'den fazla Ukraynalı askerin hayatını kaybettiği, 10 binden fazlasının da yaralandığını sözlerine ekledi.

Kiev'deki hükümetin Donbass'taki milislere karşı Nisan 2014'te başlattığı askeri operasyonlardan beri Doğu Ukrayna kargaşa içinde. Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa'nın liderleri, Belarus'un başkenti Minsk'te Şubat 2015'te bir ateşkes anlaşması imzaladı. Anlaşma daha sonra Kiev ve Donbass militanları tarafından da imzalandı. Barış anlaşmalarına rağmen, bölgede ateşkes ihlalleri devam ediyor.

