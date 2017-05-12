Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.
Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmış ve bir asker yaralanmıştı. Astsubay olduğu öğrenilen asker, şehit oldu. Bölgede operasyon sürüyor. (Melih Yiğit/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.