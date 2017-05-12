Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada yaralanan asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyon sırasında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıkmış ve bir asker yaralanmıştı. Astsubay olduğu öğrenilen asker, şehit oldu.

Bölgede operasyon sürüyor.

(Melih Yiğit/İHA)