Çatıdan girdiği kuyumcudan 130 bin TL'lik soygun yaptı

Kayseri'de kuyumcu atölyesine giren hırsız, matkap ile açtığı kasadan 130 bin TL değerinde altınları aldı. Güvenlik kameralarının açısını değiştiren hırsız, kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Kayseri'de kuyumcu atölyesine giren hırsız, matkap ile açtığı kasadan 130 bin TL değerinde altınları aldı. Güvenlik kameralarının açısını değiştiren hırsız, kayıt cihazını da alarak kayıplara karıştı.

Kayseri'de, Kazancılar Çarşısı'nda bulunan kuyumcu dükkanına çatıdan giren hırsız 130 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı. Kuyumcu sahibi 28 yaşındaki Samet Sorgun, "Hırsız, çarşıya çatıdan girmiş. Bizim dükkanımızın bulunduğu alana da çatı katındaki camı kırarak girmiş. Dükkanımızı levye ile açan hırsız, güvenlik kameralarının açısını değiştirdikten sonra elmas uçlu matkap ile altınların bulunduğu kasayı açmış ve içinde yaklaşık yaklaşık 130 bin TL değerindeki altınları alarak kaçmış, Dişimizden tırnağımızdan artırdığımız her şeyi almış, şu anda bir gram sermayemiz kalmadı" dedi.

Konuyu polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyen Sorgun, "Hırsız bizden aldığı altın tozu var mecburen bunu işletmek zorunda kalacak. Bunun için kuyumcu atölyelerine gitmek zorunda kalacak. Meslektaşlarımızın duyarlı davranarak bu hırsızı polise bildirmelerini istiyoruz" diye konuştu. Sorgun, polis ekiplerinin de yapacakları çalışmayla hırsızı yakalamasını umut ettiklerini bildirdi.

(Alparslan Ötüken/İHA)