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Çatıdan düşen okul müdürü hayatını kaybetti
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Çatıdan düşen okul müdürü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde onarmak için çıktığı okulun çatısından düşen okul müdürü ve aynı zamanda Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Ramazan Kocaoğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde onarmak için çıktığı okulun çatısından düşen okul müdürü ve aynı zamanda Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Ramazan Kocaoğlu 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 1 Ocak 2017 Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akkuş kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre hasar gördüğü için su akıtan okulun çatısını onarmaya çalışan okul müdürü Ramazan Kocaoğlu, dengesini kaybederek çatıdan düştü. Hastaneye kaldırılan Kocaoğlu, durumu ağır olduğu gerekçesiyle yoğun bakıma alındı. 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ramazan Kocaoğlu bugün hayatını kaybetti.
Aynı zamanda Eğitim-İş Şanlıurfa Şube Başkanı Ramazan Kocaoğlu'nun cenazesinin yarın memleketi Hatay'a götürülerek orada defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Şinasi İnan /İHA)
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