27.12.2016 06:43 Çatıdan düşen kar kütlesi, 5 otomobili hurdaya çevirdi

Erzurum'da iki ayrı yerde çatıda biriken kar kütle Erzurum'da iki ayrı yerde çatıda biriken kar kütle



si, park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller büyük hasar gördü. Araçlarda kimsenin olmaması can kaybını önledi.



Erzurum'un Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde meydana gelen iki ayrı olayda 5 otomobil hurdaya döndü. Palandöken ilçesinde meydana gelen olayda, 8 katlı bir apartmanın çatısında biriken karlar, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte erimeye başladı. Tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi, büyük bir gürültü ile park halindeki 3 otomobilin üzerine düştü. Otomobiller kullanılmaz hale geldi.



Yakutiye ilçesi Erzincan Kapı semtinde meydana gelen olayda da 5 katlı bir iş merkezinin çatısından düşen kar kütlesi 2 otomobili hurdaya çevirdi. Otomobillerin içinde kimsenin olmaması ise faciayı önledi.

