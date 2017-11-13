13.11.2017 13:44 Çatıda tehlikeli çalışma

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde 3 katlı bir apartmanın çatısında hiçbir önlem almadan eski çatıyı kaldırma çalışması yaparak canlarını hiçe sayan 2 kişi, aynı sorumsuzluğu yeni çatıda da sürdürdü. Bilecik'te geçtiğimiz günlerde 3 katlı bir apartmanın çatısında hiçbir önlem almadan eski çatıyı kaldırma çalışması yaparak canlarını hiçe sayan 2 kişi, aynı sorumsuzluğu yeni çatıda da sürdürdü.

Tehlikeli çalışma Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi üzerinde 3 katlı bir binanın çatısında yaşandı. Binanın çatısında çalışanların hiçbir güvenlik önlemi almaması çalışan 2 işçi dikkat çekerken, kendilerinin çatıya bağlayan herhangi bir önlem olmaması çevre evlerdeki vatandaşların adeta yüreğini ağzına getirdi. Görüntülerde bir kişi çatının altından diğerine çatı kiremitlerini verirken, 1 kişi ise çatığının ucunda kendinin çatıya bağlayan herhangi bir önlem olmaması gözüküyor. Bu işçiler geçtiğimiz günlerde apartmanın eskiyen çatısını kaldırırken de aynı sorumsuzluğu göstermişti.

(İbrahim Sünetçi /İHA)

