08.01.2017 14:33 Çatıda oluşan dev kar kütlesi için ekipler seferber oldu

İstanbul'da kar ile birlikte çatılarda dev kar kütleleri oluştu. Kar kütlelerinin tehlike oluşturmaması için belediye ekipleri seferber olurken, çatıda kontrollü kar temizleme çalışması yapıldı. İstanbul'da kar ile birlikte çatılarda dev kar kütleleri oluştu. Kar kütlelerinin tehlike oluşturmaması için belediye ekipleri seferber olurken, çatıda kontrollü kar temizleme çalışması yapıldı.



İstanbul'da Cuma akşamı başlayan kar yağışı, çatılarda dev kar kütleleri oluşmasına neden oldu. Esenler'de bir çatıda oluşan kar kütlesi, Esenler Belediyesi ekiplerinin aldığı tedbirler sonrasında temizlendi. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çalışmaların öncesinde zabıta ekipleri olay yerini güvenlik şeridi ile çevreledi. Daha sonra çatıdaki kar kütlesi can ve mal kaybına neden olmayacak şekilde kontrollü olarak ekipler tarafından temizlendi.

