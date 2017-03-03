'Çatı iddianamesi' tamamlandı: 38 kişiye 3 bin 988 kez müebbet istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylarla ilgili hazırlanan 'çatı iddianame', Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, 'Yurtta Sulh Konseyi' üyesi 38 kişi hakkında 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığında yaşanan olaylarla ilgili hazırlanan "çatı iddianame", Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi 38 kişi hakkında 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki olaylarla ilgili hazırlanan çatı iddianamesinde 221 şüpheli yer alıyor. 221 şüpheliden biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'ü yüzbaşı, 27'si üsteğmen/teğmen, 44'ü astsubay/uzman erbaş, 12'si sivil. Örgüt lideri Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 15 şüpheli firari durumda. 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamede, Fetullah Gülen bir numaralı şüpheli olarak yer alıyor. Çatı iddianamede "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olarak tespit edilen 38 şüpheli hakkında 2 bin 988 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yurtta Sulh Konseyinin tamamının askerlerden oluştuğu belirtiliyor. Yurtta Sulh Konseyi üyesi 38 kişi hakkında "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı örgütü yönetme", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi", "250 vatandaşın şehit edilmesi", "2 bin 735 vatandaşı öldürmeye teşebbüs", "üst düzey komutan ve devlet yöneticilerinin hürriyetini sınırlama" suçlamaları bulunuyor.



DARBENİN 38 KİŞİLİK BEYİN TAKIMI

İddianamede Yurtta Sulh Konseyinin Akın Öztürk, Ahmet Bican Kırker, Ahmet Özçetin, Ali Kalyoncu, Ali Osman Gürcan, Ali Yazıcı, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Doğan Öztürk, Erhan Caha, Ertuğrul Terzi, Fırat Alakuş, Gökhan Şahin Sönmezateş, Hakan Evrim, Halil Gül, İlhan Talu, Kubilay Selçuk, Mehmet Dişli, Mehmet Partigöç, Mehmet Şahin, Muhsin Kutsi Barış, Murat Aygün, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Muzaffer Düzenli, Orhan Yıkılkan, Osman Kardal, Osman Kılıç, Osman Ünlü, Ömer Faruk Harmancık, Özcan Karacan, Özkan Aydoğdu, Ramazan Gözel, Savaş Kabaklı, Semih Terzi, Sinan Sürer, Turgay Sökmen ve Ünsal Coşkun'dan oluştuğu kaydedildi.



1960 DARBESİ ÖRNEK ALINMIŞ

İddianamede, darbecilerin 1960 darbesini örnek aldıkları ifade edilerek, darbe girişiminin 1960 darbesine benzer yapılmak istenildiği belirtildi. Konseyin 1960 darbesinde rol olan Milli Birlik Komitesi gibi 38 kişiden oluştuğu kaydedildi. İddianamede, darbe girişiminin hazırlıklarının 27 Aralık 2015 tarihinde başladığı yer aldı. Darbe girişiminin aslında 16 Temmuz saat 03.00 olarak kararlaştırıldığı, ancak darbenin ifşa edilmesinden dolayı girişimin erkene alınarak 15 Temmuz saat 20.30 olarak belirlendiği ifade edildi.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları şikayetçi olarak iddianamede yer aldı.

(Abdullah Sarıca/İHA)