'Çatı iddianamesi' kabul edildi

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilgili aralarında 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan 'çatı iddianamesi', Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilgili aralarında "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi", Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

