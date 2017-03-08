'Çatı iddianame' kabul edildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan çatı iddianamesi, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. Aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de bulunduğu 221 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. (Abdullah Sarıca/İHA)
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