29.12.2016 10:34 Çatalzeytin'de SYDV'ye üye seçimi toplantısı düzenlendi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi için Yunus Emre Ortaokulu salonunda Kaymakam Vekili Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında muhtarlar toplandı. İki muhtar üye seçimi için yapılan toplantıya 43 muhtardan 27'si katıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi için Yunus Emre Ortaokulu salonunda Kaymakam Vekili Abdullah Atakan Atasoy başkanlığında muhtarlar toplandı. İki muhtar üye seçimi için yapılan toplantıya 43 muhtardan 27'si katıldı.



SYDV Mütevelli Heyetinde geçen yıl görev alan Merkez Muhtarı Seçgin Özen ve Yukarısökü Muhtarı Bekir Kömürcü yeniden seçildiler. Yapılan seçimlerden sonra Çatalzeytin Kaymakam Vekili Atasoy muhtarlara hitaben kısa bir konuşma yaptı. Atasoy "Demokrasinin baştaki en önemli noktası muhtarlardır. Tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan görevliler muhtarların taleplerini yerine getirmek zorundadır. Numaramı Kaymakamlıktan alıp bana 24 saat ulaşabilirsiniz. Eğer cevap vermezsem mesaj atınız. Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımıza çok değer veriyor. Biz muhtarın sıkıntılarından köylünün sıkıntılarından kaçmayız, onlar için varız" dedi.

