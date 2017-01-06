06.01.2017 17:07 Çatak Belediyesine kayyum atandı

Van'ın Çatak Belediyesine düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yerine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül görevine başladı. Van'ın Çatak Belediyesine düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yerine kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Hacı Asım Akgül görevine başladı.



Çatak Kaymakamı Hacı Asım Akgül, bugün Çatak Belediye Başkanlığı makamına oturarak görevine resmen başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün kayyum olarak atanan Kaymakam Akgül, belediyeye giderek belediye personeli ile bir toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında kısa bir konuşma yapan Akgül, "Bugün itibariyle görevimize başlamış bulunmaktayız. Bizlerin görevi vatanımıza, milletimize en iyi hizmeti sunarak vatandaşımızı memnun etmek. İlçemizin gelişmesi, güzelleşmesi için birlikte imkanlarınızın sınırlarını zorlayacağız. Belediyecilik hizmetinde hiçbir aksaklığı kabul etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Bundan önce nasıl çalışıyordunuz bilmem ama bugünden itibaren herkes elinden geldiğinden daha fazla çalışacak. Devletimizin bizlere verdiği yeni göreve layık olup, halkımız için daha fazla çalışıp daha verimli olacağız" dedi.

