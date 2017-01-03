03.01.2017 11:36 Çatak Belediye Başkanı Bartu gözaltına alındı

Van'ın Çatak Belediyesine düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Van'ın Çatak Belediyesine düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Çatak Belediyesi ile bazı adreslere yönelik operasyon yapıldı. Polis ve jandarmanın sabah saat 04.00 sıralarında düzenlediği operasyonda, Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun yanı sıra belediye başkan yardımcıları, encümen üyeleri ile DBP ilçe başkanın da aralarında bulunduğu 18 kişi evlerinde gözaltına alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin Çatak Belediyesi'ndeki aramaları sürüyor.

