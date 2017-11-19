19.11.2017 17:05 Castillo imaj değişikliğine gitti

Bu sezon ilk kez Medical Park Stadyumu'nda ilk 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Fabian Castillo'nun yeni saç imajı dikkat çekti. Bu sezon ilk kez Medical Park Stadyumu'nda ilk 11'de sahaya çıkan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Fabian Castillo'nun yeni saç imajı dikkat çekti.

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Trabzonspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Castillo, zorlu maç öncesi yeni saç stiliyle dikkat çekti. Bu sezon ilk kez taraftarı önünde forma 11'de forma şansı bulan Kolombiyalı oyuncu yeni başlangıç için yaptırdığı yeni saç imajı, maç öncesi taraftarların da ilgisi çekti.

(Gökmen Şahin / İHA)

