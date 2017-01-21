Castillo'dan kolbastı şov

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Castillo, Kasımpaşa maçının son taktik provasında kolbastı şov yaptı.
Trabzonspor'un Kolombiyalı oyuncusu Castillo, Kasımpaşa maçının son taktik provasında kolbastı şov yaptı. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal, yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanın neşeli geçtiği belirtildi. Kasımpaşa maçının son taktik provasını yapan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal'ın oyuncuların kaynaşması için uyguladığı antrenman programında ise takımın Kolombiyalı oyuncusu Castillo'nun yaptığı kolbastı şov Yanal olmak üzere takım arkadaşları da beğeniyle izledi. (Gökmen Şahin / İHA)
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