Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Çarşı-pazarda 2 lira, tarlada 30 kuruşa alan yok
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Çarşı-pazarda 2 lira, tarlada 30 kuruşa alan yok

Pazar ve market tezgahlarında adedi 2 liradan satılan marul bu yıl üreticisini zarar ettirdi.

Pazar ve market tezgahlarında adedi 2 liradan satılan marul bu yıl üreticisini zarar ettirdi.
Pazar ve market tezgahlarında 2 liradan satılan marul, çiftçinin elinde kaldı. İstanbul Bayrampaşa Meyve Sebze Hali'nde tanesi 2 - 2.5 lira arasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde 75 kuruş ile 1.75 lira arasından satılan marul üreticisini üzdü. Bursa'da binlerce dönümlük alana marul ekimi yapıldı. 60 günde yetişen marul çiftçiye adeta can simidi oluyordu. Marul alıcı bulamayınca tarlada kaldı.

7 YIL ÖNCE 67 KURUŞTAN SATILIYORDU
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı köyü çiftçilerinden İlyas Gümüş, sebze ve meyvede tüm zahmeti çiftçinin çekmesine rağmen parayı alıcıların kazandığını söyledi. Gümüş, şunları kaydetti: "Halde bile büyüklüğüne göre 2 - 2.5 liradan satılan marulun adedi pazar ve marketlerde 2-3 lira arasından satılıyor. ama aracılar tarlaya gelip marulun adedini 30 kuruştan almaya kalkıyor. Zaten marulun yetişme maliyeti adet başına 30 kuruşu geçiyor. Böyle giderse marulun hasadını yapmayacağız. Sadece bizim köyde yüzlerce dönüm marulun tarlada kalma riski var. 2010 yılında tarladan adedini 67 kuruştan sattığımız marula şimdi 30 kuruş teklif ediliyor. Aradan geçen yıllara rağmen maliyetlerimiz arttı, ancak sattığımız ürünün fiyatı geriledi. Tam anlamıyla çiftçinin yüzünü güldürecek olan marul şimdilerde üzülmemize sebep oluyor."

"VERİLEN FİYATLAR MASRAFINI DAHİ KURTARMIYOR"
Marulların çok iyi yetişmesine rağmen para etmediğini belirten İlyas Gümüş, "Marulun tanesinin pazar ve markette 2,5 ile 3 TL arasında değişen fiyata satılırken tarlada 30 kuruşa alıcı bulmuyor. Arazimizi değerlendirmek ve alternatif ürün arayışı içerisinde marul ektik. Fiyat verenler oldu, ancak verilen fiyatlar masrafını dahi kurtarmıyor. Çok düşük fiyatlara vereceğime hiç olmazsa gübre olur diye tarlayı sürmeye karar vereceğiz. Tarla ve bahçelerde bolluk yaşanıyor. Aracılar biraz vicdanlı davransa halkımız daha uygun fiyatlarla meyve sebze yiyebilir." dedi.

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Trafikte tehlikeli şov
Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi
Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Başakşehir tarih yazma peşinde
Kato Dağı eteklerinde gurur veren tablo
Doku, organ ve hücre hasarlarını onardığı tespit edildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı değişiyor!
Emeklilik yaşı değişiyor!
Abdullah Avcı: Bizi yenemeyen bir takım şampiyon oldu!
Abdullah Avcı: Bizi yenemeyen bir takım şampiyon oldu!
AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
AB: Türkiye ile yeni bir dönem başlıyor
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Bitlis'te öldürülen terörist bakın kim çıktı!
Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı
Kadir Demirel'i damadı neden öldürdü kızı Esma da yaralı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı
AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu! İşte Erdoğan'ın A takımı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Trafikte tehlikeli şov
Trafikte tehlikeli şov
Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi
Park halindeki 25 aracın lastiği kesildi
Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Kim Mestdagh Yakın Doğu Üniversitesi'nde
Başakşehir tarih yazma peşinde
Başakşehir tarih yazma peşinde
Kato Dağı eteklerinde gurur veren tablo
Kato Dağı eteklerinde gurur veren tablo
Doku, organ ve hücre hasarlarını onardığı tespit edildi
Doku, organ ve hücre hasarlarını onardığı tespit edildi
Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine
Tüm hesaplar Adanaspor galibiyeti üzerine
Ramazan'da kadınların ekmek mücadelesi
Ramazan'da kadınların ekmek mücadelesi
Davulcu kılığına giren sosyal medya fenomeni zabıtaya yakalandı
Davulcu kılığına giren sosyal medya fenomeni zabıtaya yakalandı
Çocuklarda balık tüketimine dikkat
Çocuklarda balık tüketimine dikkat
İkinci YÖKDİL sınavına başvurular başladı
İkinci YÖKDİL sınavına başvurular başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English