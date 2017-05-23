Çarptığı yayayı ölüme terk eden kadın sürücü tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Hatay'dan İzmir'e geziye giden öğretmene çarparak ölümüne neden olan kadın sürücü tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Hatay'dan İzmir'e geziye giden öğretmene çarparak ölümüne neden olan kadın sürücü tutuklandı.

20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen trafik kazasında Hatay'ın Dörtyol ilçesinden İzmir Tire'ye türbe ziyaretine gitmek için yola çıkan tur otobüsünde bulunan evli ve 2 çocuk annesi Seyfure Şeyma Yıldız, sabah namazı kılmak için Aydın'ın Nazilli ilçesinde verilen molada otobüsten inip camiye gitmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Plaka tanıma sisteminden Yıldız'a çarptıktan sonra durmayarak olay yerinden kaçan otomobilin plakasının 34 JB 5481 olduğu ve aracın bir kiralama şirketinden P.Ö. B. adlı kadın tarafından kiralandığı tespit edildi. Çarptığı kişiyi ölüme terk eden sürücü ikamet ettiği Denizli'nin Buldan ilçesinde gözaltına alınarak Nazilli'ye getirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan P.Ö.B., suçunu kabul etiği ancak olay anında neye çarptığın bilmediği için yoluna devam ettiğini beyan ettiği öğrenildi. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan bayan sürücü, tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

(Mehmet Barlas / İHA)