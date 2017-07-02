Çarptığı köpeği hastaneye götürdü

Bursa'da yavru bir köpeğe araç çarptı. Aracın sürücüsü yaralanan köpeği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü.
Bursa'da yavru bir köpeğe araç çarptı. Aracın sürücüsü yaralanan köpeği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdü. Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi'nde meydana geldi. 16 LSK 77 plakalı araç yavru sokak köpeğine çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü aracını durdurarak yaralanan köpeğinin yanına gitti. Sürücü, köpeğin tedavisi için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürdüğü öğrenildi.
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