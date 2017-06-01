Çarptığı çocukları hastaneye götürürken yine kaza yaptı

Mardin'in Derik ilçesinde aracın arkasından koşan 2 çocuğu fark etmeyen sürücü, geri manevra yaparken çarptığı çocukları hastaneye yetiştirmeye çalışırken bir kaza da yaptı.

Mardin'in Derik ilçesinde aracın arkasından koşan 2 çocuğu fark etmeyen sürücü, geri manevra yaparken çarptığı çocukları hastaneye yetiştirmeye çalışırken bir kaza da yaptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Derik ilçesine bağı Cevizpınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sabah işe gitmek için aracına binen E.C. isimli vatandaş aracın arkasından koşan iki çocuğu fark edemeden geri manevra yaparken çocuklara çarptı. Kazadan sonra çocukları hastaneye yetiştirmek isteyen E.C., seyir halindeyken virajı alamayarak ikinci kazayı yaptı. Araçta bulunan 2 yaralı ile birlikte kendisi de yaralanan sürücü E.C. kazayı gören vatandaşların yardımıyla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

(Beril Solmuşgül - Ümran Çakmak/İHA)