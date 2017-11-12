12.11.2017 17:38 Çarpışan futbolcular hastanelik oldu

Torbalıspor ile Kalespor arasında oynanan lig maçında rakip oyuncular birbirleriyle çarpıştı. İki oyuncu da hastanelik oldu Torbalıspor ile Kalespor arasında oynanan lig maçında rakip oyuncular birbirleriyle çarpıştı. İki oyuncu da hastanelik oldu

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'un 8. haftasında Torbalıspor, sahasında Kale Belediyespor'u ağırladı. Maçın 15. dakikasında Torbalıspor'un geliştirdiği kontratakta Torbalıspor oyuncu Sadık ile Kale Belediyespor'un kalecisi Uğur çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki oyuncu ağır sakatlandı. Kaleci Uğur'un burnu kırıldı ve beyin travması geçirdi. Kaleci, ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sadık'ın ise omuzu çıktı. Kendisi de daha sonra devlet hastanesine kaldırıldı. Maç 10 dakika durdu. 90 dakika sonunda maç 0-0 eşitlikle son buldu.

(Amede Alpagüt / İHA)

