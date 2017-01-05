05.01.2017 12:21 Çarpan'dan İlçe SGK Müdürü Doğan'a ziyaret

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Kula'ya yeni atanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Taner Doğan'ı ziyaret etti. Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, Kula'ya yeni atanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İlçe Müdürü Taner Doğan'ı ziyaret etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Çarpan, yeni atanan Doğan'a görevinde 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiği ziyaretinde, ilçede kurumlar arası çalışmanın iyi diyaloglar içerisinde devam ettiğini söyledi. SGK İlçe Müdürü Taner Doğan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Raşit Çarpan ve beraberindeki şube müdürleri Etem Dağlı, Sabahattin Öner ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Adem Sümen'i teşekkürlerini belirtti.

