Carlos Kameni İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Carlos Kameni bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Carlos Kameni bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı kaleci Carlos Kameni İstanbul'a geldi. Bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Kameni'yi çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli yöneticiler eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Kameni, havalimanından ayrıldı. Carlos Kameni'nin sağlık kontrolünün ardından önümüzdeki günlerde sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. (Bora Akyol - Uygar Aydın / İHA)
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