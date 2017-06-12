Cari açık azaldı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Nisan ayına göre 542 milyon dolar azalarak 3 milyar 615 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 227 milyon dolar oldu.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 563 milyon dolar azalarak 3 milyar 533 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. Diğer taraftan, aynı dönemde hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirler 346 milyon dolar artarak 1 milyar 112 milyon dolar oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 199 milyon dolar tutarında artarak 888 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyon dolar azalarak 1 milyar 123 milyon dolar oldu. Bir önceki yılın aynı ayında 312 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 2 milyon dolar net çıkış gösterdi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net varlık edinimi bir önceki yılın aynı ayına göre 137 milyon dolar artarak 403 milyon dolara ulaşırken; net yükümlülük oluşumu ise 15 milyon dolar azalarak 765 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 3 milyar 259 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 307 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 347 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak genel hükümet ve bankalar, sırasıyla 1 milyar 250 milyon dolar ve 209 milyon dolar net borçlanma, diğer sektörler ise 53 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda, 40 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 2 milyar 461 milyon dolar ve 1 milyar 369 milyon dolar tutarında net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet ve bankacılık sektörü sırasıyla 150 milyon dolar ve 424 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 1 milyar 152 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 3 milyar 819 milyon dolar azalış gözlendi.

