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Cari açık arttı
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Cari açık arttı

Cari işlemler açığı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler açığı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Eylül ayı ödemeler dengesini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Eylül ayına göre 2 milyar 934 milyon dolar artarak 4 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 267 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 406 milyon dolar artarak 6 milyar 666 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 171 milyon dolar artarak 1 milyar 73 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 661 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 686 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 150 milyon dolar artarak 990 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 50 milyon dolar artarak 198 milyon dolara yükseldi.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDAN KAYNAKLANAN NET GİRİŞLER
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 156 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 3 milyar 430 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 248 milyon dolar net satım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 834 milyon dolar net alım yaptığı görüldü.
Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 750 milyon 478 bin ve 480 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 194 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşirken; diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 91 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları da 406 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 533 ve 490 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ise 1 milyar 213 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde 929 milyon dolar artış gözlendi.
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