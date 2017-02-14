Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Cari açık 2016 yılında 784 milyon dolar azaldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Cari açık 2016 yılında 784 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, 2015 yılının Aralık ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, 2015 yılının Aralık ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.
Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.
Parasal olmayan altın kaleminde, Aralık 2015'te 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, bu yılın aynı ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.
Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, seyahat giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi.
Birincil gelir dengesi açığı, Aralık 2015 ayına göre 87 milyon dolar artarak 933 milyon dolara yükseldi.
Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon dolar artarak 863 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), 2015 yılının aynı ayına göre 23 milyon dolar azalarak 1 milyar 535 milyon dolar tutarında gerçekleşti.
Portföy yatırımları 1 milyar 914 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 118 milyon dolar net alım yaparken devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 414 milyon dolar net satım gerçekleşti.
Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla, 198 milyon dolar ve 3 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlar kaleminde 4 milyar 283 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.
Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 861 milyon dolar tutarında net artış ve yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 323 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.
Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler, sırasıyla 594 milyon dolar ve 989 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.
Resmi rezervler 6 milyar 966 milyon dolar azaldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Tam 536 adet!
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
Emeklilik yaşı bekleyenlere müjde geldi
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
İstanbul'un göbeğinde molotoflu saldırı!
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Ukranya açıkladı! O üsse el koyduk
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Galatasaray 'Riekerink' kararını verdi
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Atilla Taş'a kötü haber! İki isimde ByLock çıktı
Şehit kızından ağlatan mektup!
Şehit kızından ağlatan mektup!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Bakan Kaya saldırıya uğrayan kızı aradı
Tam 536 adet!
Tam 536 adet!
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 32 ölü
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
Yusuf Erdoğan: Daha farklı bir Trabzonspor izleteceğiz
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit etti
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
En güzel Sevgililer Günü hediyesi
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
CHP'li Kadıgil'e 7 yıla kadar hapis istemi
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü
Gaziantep'te kardeş kavgası: 1 ölü
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Hırsızlar girmesin diye kapıya bağladığı köpeği de çaldılar
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Yeni hava durumu 34 ilde kar uyarısı! İstanbul'da saatlik...
Kapıya asılan Türk bayrağını çaldılar
Kapıya asılan Türk bayrağını çaldılar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English