'Cari açığın oluşum nedeni yüksek ithalat'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'Cari açığın oluşumu bu anlamda tasarruf açığının bir sonucu nedeni değil. Esas neden yüksek ithalat' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Cari açığın oluşumu bu anlamda tasarruf açığının bir sonucu nedeni değil. Esas neden yüksek ithalat" dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Finansal Kurumlar Birliği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Canikli burada yaptığı açıklamada "Cari açığın oluşumuna esas itibariyle neden olan dış ticaret açığı ve onu da besleyen yüksek ithalattır. Cari açığın oluşumu bu anlamda tasarruf açığının bir sonucu nedeni değil. Esas neden yüksek ithalat. Bu çok önemli yani eğer bu tespit bu şekilde yapılırsa sorunun ortadan kaldırması için atılacak adımlar ona göre değişecektir" dedi.

Canikli, var olan kaynak açığı sorunun birinci planda ihtiyacımızı giderecek şekilde sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "Kaynak açığı sorununu birinci planda ihtiyacımızı giderecek şekilde sağlamamız gerekiyor. Tabi bu temin normal şartlarda olmalı ve makul maliyetle gerçekleştirilmelidir. Özellik reel sektörün rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyecek şekilde yüksek maliyetle bir finansman bu noktada ekonominin gelişmesine çok fazla bir katkı sağlamaz, hedeflerimize ulaşmada çok fazla yardımcı olmaz. Evet kaynak açığının giderilmesi gerekiyor. Ama bunu giderirken de kabul edilebilir makul bir maliyetle olması gerekiyor ve bir de erişimde adaletin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

"BANKACILIK FİNANSMAN SİSTEMİNE KENDİNİZİ ALTERNATİF OLARAK GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Finansman kurumların bankacılık sektörünün yanında alternatif olarak yer alması gerektiğini vurgulayan Canikli, "Bankacılık finansman sistemine kendinizi alternatif olarak görmeniz gerekiyor. Önce kendiniz kabul etmeniz gerekiyor ama bankanın yanında bankacılığın dışında bankacılığın gölgesinde olarak zihniniz devam ederse onlardan kalanları da biz toplayalım diye bir görüş olursa kesinlikle gelişim olmaz. Biz talepleriniz alalım ama bu işleyiş biçimi bu algı değiştirilmediği sürece söylediğimiz anlamda hedeflerin ulaşılmasına katkı sağlamaz" şeklinde konuştu.

"ÜRETİM ANLAMINDA BU CENDEREDEN ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Finasman sisteminin atılacak yeni adımlara ayak uydurmasının önemli olduğuna dikkat çeken Canikli, "Üretim anlamında bu cendereden çıkmamız gerekiyor. Bunun için de uzun vadeli yatırımlar, teknoloji yoğun ve katma değer yoğun yatırımlar ve üretim araçlarını ve unsurlarını mutlaka hayata geçirmeliyiz. Buna mecburuz, buna mahkumuz, o yüzden finansman sistemimizde buna ayak uyduracak şekilde her alanda çalışma yöntemini gözden geçirmek zorundadır. Hep birlikte yapacağız bunu tek taraflı yürümez. Hep söylüyoruz ki bütün aracı kurumların temel amaçlarının reel sektöre, üretime destek olduğunu hiç unutmayacağız. Reel sektöre katkı sağladığımız ölçüde onları büyütebildiğimiz ölçüde, onları finansman açısından en üst seviyede rekabet edebilir düzeye getirebildiğimiz ölçüde görevimizi yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

(Ali Canberk Özbuğutu/İHA)