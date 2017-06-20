Caretta Carettalar yumurta bırakmaya başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Demirtaş sahiline çıkan caretta carettalar, yumurtalarını bırakmaya başladı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Demirtaş sahiline çıkan caretta carettalar, yumurtalarını bırakmaya başladı. Demirtaş güvenlik noktası karşısında sahile çıkan caretta carettalar, önce kendilerine uygun yer buldu, ardından kumda eşelenerek yumurtalarını oraya bıraktı. Sevimli hayvanlar yumurtlamalarının ardından kumsaldan uzaklaştı. Caretta carettaların sahilden ayrılmasının ardından vatandaşlar yumurta bırakılan alanları taşla çevirdi.
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