Çaresiz baba ilik kanseri kızı için yardım bekliyor

Bolu'da 3 yaşındaki kızına ilik kanseri teşhisi konulan inşaat işçisi Coşkun Gökmen, 'Kızım için uygun iliği bulsunlar. Herkes kan bağışında bulunsun' çağrısı yaptı.

Bolu'da 3 yaşındaki kızına ilik kanseri teşhisi konulan inşaat işçisi Coşkun Gökmen, "Kızım için uygun iliği bulsunlar. Herkes kan bağışında bulunsun" çağrısı yaptı.

Bolu'da, 5 ay önce kızlarını dizlerindeki ağrı nedeniyle özel bir hastaneye götüren 29 yaşındaki inşaat işçisi baba Coşkun Gökmen ile anne Fatma Gökmen, 3 yaşındaki Güler Gökmen'in ağrıları geçmeyince kızlarını Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Küçük kızın burada yapılan tetkiklerinde lösemi hastalığına yakalandığı tespit edilerek, Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mart ayında Ankara'da tedavisine başlanan 3 yaşındaki Güler Gökmen'e kemoterapi uygulanırken, hastalığının ilerlemesi nedeniyle doktorlar tarafından ilik nakli yapılmasına karar verildi.

Bolu'da inşaat işçisi olarak çalıştığını ve kızının hastalığının teşhisi konulduğu günden beri düzenli işe gidemediğini belirten baba Coşkun Gökmen, "Burada çalışıp kızımı görmek ve ihtiyaçlarını gidermek için haftada bir Ankara'ya gidiyorum. 9 yaşında okula giden bir kızım daha var yanımda. Kazandığım para şu an için zor yetiyor" dedi.

Hasta olan kızının fotoğraflarına bakarak hasret gideren acılı baba, 3 ay içinde ilik naklinin gerçekleşmesi gerektiğini ifade ederek, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Kızım için uygun iliği bulsunlar. Herkes kan bağışında bulunsun" şeklinde konuştu.

(Faruk Çidem/İHA)