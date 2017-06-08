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Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet
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Çapkın ve Mutlu'ya 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında eski Emniyet Müdürü Çapkın ve eski Vali Mutlu'nun da bulunduğu 15 eski vali ve kaymakam hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakam hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve çeşitli oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Emine Kocak tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat, eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı, eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır, eski Mülkiye Başmüfettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir, eski Muğla Valisi Fatih Şahin, eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan, eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 13'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında, "Anayasal düzeni̇ ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevi̇ni̇ yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türki̇ye Cumhuri̇yeti̇ Hükümeti̇ni̇ ortadan kaldırmaya veya görevi̇ni̇ yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "si̇lahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Fatih Şahin, Hüseyin Avni Mutlu, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Osman Tunç, Yusuf Yavaşcan ve Abdülkadir Demir hakkında ayrıca Terörizmin Finansmanı Kanununa muhalefet suçundan ayrıca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Çapkın ve Demir hakkında yakalama kararı

Ayrıca, tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Öte yandan Fatih Şahin, Nurullah Çakır ve Yusuf Yavaşcan'ın terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen 309 sayfalık iddianame, Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından onaylanarak İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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