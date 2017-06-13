Çantasını aratmayan avukat gerginliğe sebep oldu

İstanbul Adalet Sarayının giriş kapısında çantasını cihazdan geçirmek istemeyen kadın avukat, gerginliğe yol açtı.

İstanbul Adalet Sarayının giriş kapısında çantasını cihazdan geçirmek istemeyen kadın avukat, gerginliğe yol açtı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının ana kapısı olarak bilinen C girişinde arama gerginliği yaşandı. Öğle saatlerinde avukat girişinden geçen bir kadın avukat, elindeki çantayı x-ray cihazından geçirmek istemedi. Kapıda bulunan güvenlik görevlileri, kadın avukata çantayı cihazdan geçirmeden adliyeye giremeyeceği yönünde uyarıda bulundu. Avukatın uyarıyı dikkate almaması üzerine iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Kadın avukat bunun üzerine yere oturdu. Daha sonra, kadın güvenlik görevlileri avukatın iki koluna girerek x-ray girişinden çıkardı. Avukatın sürükleyerek çıkarılmasına tepki gösteren bazı avukatlar alkışlarla yaşananları protesto ederken, kadın avukata destek veren bir avukatla güvenlik görevlileri arasında da sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sona ererken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Başak Akbulut / İHA)