Çanta hırsızı güvenlik kamerasını hesaba katmadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güvenlik kamerasını hesaba katmayan bir hırsızın hırsızlık anı kayıtlara böyle geçti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde güvenlik kamerasını hesaba katmayan bir hırsızın hırsızlık anı kayıtlara böyle geçti.

Etrafı kolaçan ederek masanın üzerine duran çantayı gözüne kestiren hırsız görüntülendiğinden habersiz sessizce kapıyı açıp masanın üzerinde duran bayan çantasını kaptığı gibi koşar adımlarla uzaklaştı.

Olay dün saat 15.30 sularında Kuşadası'nın Camikebir Mahallesi'nde gerçekleşti. Emlak ve gayrimenkul ofisinin açık kapısından içeri giren şahıs etrafı kontrol ettikten sonra masanın üzerinde duran bayan çantasını alarak kaçıyor. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ofis çalışanlarının balkonda olmasını fırsat bilen 50-55 yaşlarında ki adam, önce etrafı kolaçan ediyor. Çantayı aldıktan sonra hızla iş yerinden uzaklaşan şahsın, akşam saatlerinde çantanın içinde bulunan banka ve kredi kartlarından para çekmeye çalıştığı öğrenildi.

Polisin, peşine düştüğü hırsızı yakalamak için çalışma yaptığı öğrenildi.

(Zafer Hacısalihoğlu / İHA)