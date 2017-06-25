Canlı yayında uluslararası tombala oynatan şebekeçökertildi

Adana'da özel program ile bir ofise kurulan kameralarla internet üzerinden Türki Cumhuriyetleri ile değişik illerde canlı yayınla tombala oynattığı ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi yakalandı.

Adana'da özel program ile bir ofise kurulan kameralarla internet üzerinden Türki Cumhuriyetleri ile değişik illerde canlı yayınla tombala oynattığı ileri sürülen 1'i kadın 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Adana Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir ihbar sonucu harekete geçmiş, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda internet ortamında çeşitli isimler altında kurulmuş olan eskort sitelerinin olduğunu belirleyerek Adana ve Samsun merkezli 17 ilde 12 Mayıs günü operasyon yapmıştı. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8'i tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında Bilal K. (32) isimli şahısla ilgili yapılan incelemede iyi derecede bilgisayar bilen A.K.'ya (49) suç işlemek amaçlı değişik programlar geliştirdiğini tespit edildi. Polis zanlının geliştirdiği programları nerede kullandığı yönünde araştırma yapmak için deneyimli ahlak polislerinden özel bir ekip oluşturuldu. Yapılan çalışma sonucunda son zamanlarda tombala oynatan yerlerin azalması dikkat çekti. Konu üzerine yoğunlaşan polis araştırma başlattı.



UZAKTAN ERİŞİMLE TOMBALA OYNATTILAR

Polis, yaptığı çalışmada Bilal K.'nın tombala oynatmak için uzaktan erişimle oynatılan bir program geliştirdiğini programı il il ülke ülke satışa çıkardığını Türki Cumhuriyetlerine de sattığını belirledi. Ayrıca polis şebekenin bir ofis kiralayarak buraya kameralar yerleştirdiği internet üzerinden canlı yayın yaparak tombala oynattığı, numaraları çekmesi için de bir kadını görevlendirdiği canlı yayında numara çekilişi yapıp kameralar ile gösterdiği öğrenildi.



"HERKESE BİR GÖREV VERDİ"

Polis, çete lideri ve programcının bu işi tek başına yapmadığını Z.E. (40) isimli şahsın programın tanıtım ve satışını yaptığını, Ş.E.Y.'nin (28) tombalanın çekilişi esnasında çıkan topları canlı yayında okuduğunu ve bilgisayara kaydettiğini, S.O.S.'nin (43) programı yapmada A.K.'ye yardımcı olduğunu, M.Ş. isimli şahsın da zanlılara ofisini vererek yer sağladığını saptadı. Bir süre tombala şebekesini takip eden polis, şebekenin televizyon paketleri mantığı ile çalışıp yıllık, aylık, haftalık olarak 250 lira ile 2 bin lira arasında değişen fiyatlarla abonelik verdiği ve uluslararası çalıştığını belirledi.



"POLİSE PANİK BUTONLU ÖNLEM"

Şebekenin istihbarat servisleri gibi de çok gizli çalıştığı, yurt dışından kadınları tombala çekilişi sırasında kullandığı öğrenildi. Ayrıca şahısların polisin baskınına karşı panik botunu sistemi kurduğu, baskın anında bir kişinin dışarıda bekleyip polisi görünce panik butonuna bastığı ve hemen yayının kesilerek tombala malzemelerinin saklandığı ortaya çıktı.

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki ofise şok baskın yaptı. Baskında şebeke üyeleri 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan kimi olayı itiraf ederken kimi suçlamaları kabul etmedi. Ş.E.Y.'nin, programı Gürcistan'a sevgilisinin vasıtasıyla sattığını söylediği öğrenildi. Kadın zanlı S.O.S.'nin ise ifadesinde olayla bir alakasının olmadığını ancak programın Türki Cumhuriyetlerine satıldığını, polise yakalanmamak için de panik butonu kurulduğunu söylediği öğrenildi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe - Erdal Can İçelli - Umutcan İşledici/İHA)