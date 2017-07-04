Canlı yayında muhabire kuş sürprizi

Merkezi Duhok'ta bulunan bir televizyon kanalının Diyarbakır temsilcisinin başına, canlı yayın sırasında kuş kondu.

Merkezi Duhok'ta bulunan bir televizyon kanalının Diyarbakır temsilcisinin başına, canlı yayın sırasında kuş kondu.

Merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Duhok'ta bulunan bir televizyon kanalının Diyarbakır temsilcisi olan Nail Kadırhan, Şırnak'ta canlı yayın yaparken ilginç bir olay yaşadı. Kadırhan, Şırnak Ticaret Odasının çatısında canlı yayına çıktığı anda başına kuş kondu. Zor anlar yaşayan muhabir, ciddiyetini bozmadan yayına devam ederken, kuş birkaç saniye sonra tekrar havalandı.

(Aydın Yorat/İHA)