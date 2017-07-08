Canlı yayında kaza yaptılar.

Canlı yayında kaza yaptılar.

Olay Çekya'da meydana geldi. Otomobille yolculuk yapan 2 kadın, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınlıyordu. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 2 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Olayda sürücü hayatını kaybederken arkadaşı da ağır yaralandı.

