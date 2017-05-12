Canlı yayında havaya ateş etti

Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, kayıp bir gencin yakını, canlı yayında konuştuğu sırada havaya ateş etti.
Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, kayıp bir gencin yakını, canlı yayında konuştuğu sırada havaya ateş etti. Yunanistan'da kaybolan genç Marios Papageorgiou'nun ailesinden bir kişi Yunan Temyiz Mahkemesi önünde, adaletin ağır işlediğine ilişkin canlı yayında röportaj verirken havaya aniden ateş etmeye başladı. Olay anı canlı olarak da yayınlandı. (Manol Kostidis / İHA)
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