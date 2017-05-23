Canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş üretildi

Bir grup bilim adamı, vücudun nem ve ter oranına göre şekil değiştiren canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş tasarladı.

Bir grup bilim adamı, vücudun nem ve ter oranına göre şekil değiştiren canlı hücrelerle işlenmiş akıllı kumaş tasarladı.

Giyilebilir teknoloji alanına bir katkı da Massachusetts Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden bilim adamlarından geldi. Sporcunun, ter ve vücut ısısına göre şekil değiştiren canlı hücreleri kumaş üzerine işlemeyi başaran bilim adamları, giyilebilir teknoloji alanında tarihe geçecek buluşa imza attı.

Bilim adamları tarafından formu değiştirilen Koli Basili hücreleri, bioLogic adlı kumaş üzerinde sporcunun hareketine ve terlemesine göre şekil değiştiriyor. Hücreler, sporcu terledikten sonra soğumaya başladığında kendini kapatıyor ve vücudun hava almasını engelliyor. Ter ve ısının yüksek olduğu anlarda ise hücreler ısıyı algılayarak genişliyor ve kumaşın nefes almasını sağlıyor.

Kumaş üzerindeki hücreler o kadar güçlü ki üzerine işlendiği kumaşı sporcunun vücut ısısına göre açılıp kapanmaya zorluyor. Giysiyi ilk defa deneyen tasarımcılar akıllı kumaşla spor yapmanın sırt bölgesinde soğutucu bir klimayla yaşamaya benzediğini dile getirdi.

(İdris Altun / İHA)