Canlı bombalar Altınözü ilçesinden giriş yapmış

Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bombanın Altınözü ilçesinden, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi.
Hatay sınırında MİT ve güvenlik güçlerinin ortak operasyonu ile yakalanan 5 canlı bombanın Altınözü ilçesinden, kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı öğrenildi. İkisi Türk, üçü Suriye uyruklu 5 canlı bombanın hedefinde Hatay'ın yanı sıra yakın iller olduğu ortaya çıktı. Düzenlenen ortak operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalanan ve emniyette sorguları süren canlı bombalardan ikisinin üzerinde patlamaya hazır fünyeli bomba yeleği ele geçirildiği öğrenildi. (Adem Karagöz/İHA)
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