Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Canlı bomba malzemelerine ulaşamayınca silahla saldırdı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Canlı bomba malzemelerine ulaşamayınca silahla saldırdı'

Şanlıurfa'da ele geçirilen canlı bomba malzemelerinin Reina saldırganı Abdülgadir Masharipov’a gönderildiği ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin ele geçirdiği canlı bomba malzemelerinin Reina katliamcısı Abdülgadir Masharipov'a götürüleceği tespit edildi.

Akşam'dan Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, Suriye uyruklu Abud Mahho, Tel Abyad kentinden geçerek, Türkiye'ye girdi.

Mahho, Şanlıurfa polisinin bir eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahho'nun IŞİD'in kuryesi olduğu belirlendi.

Mahho'nun gösterdiği yerde yapılan aramada yer altına gömülü şekilde uzaktan kumada, fünyeler ve 3 kilo rdx patlayıcı bulundu. Rdx'lerin Tel Abyad'dan Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

BEKLENEN TELEFON GELMEDİ

Mahho, ifadesinde IŞİD'in hücre tipi bir yapılanmasının olduğunu ve kendisine gelen telefonla, malzemeleri ilgili kişiyle buluşturmasının istendiğini anlattı. Mahho "Beni arıyorlar ben malzemeyi sakladığım yerden çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum" dedi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Buna göre, yılbaşı gecesi Ortaköy'ü kana bulayan ve 39 kişiyi öldüren Masharipov canlı bomba eylemcisiydi. IŞİD, Mahho'nun kuryeliğini yaptığı canlı bomba kargosunun Masharipov'a ulaştırılmaması sonucu plan değişikliğine gitti. Masharipov canlı bomba eylemi yerine silahlı eyleme yönlendirildi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
'Canlı bomba malzemelerine ulaşamayınca silahla saldırdı'
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
TSK, terör yuvalarını bir bir vuruyor
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı
FETÖ davasında flaş karar! 43 Hava Harp Okulu öğrencisi...
FETÖ davasında flaş karar! 43 Hava Harp Okulu öğrencisi...
Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti
Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti
Astana'dan flaş ateşkes kararı!
Astana'dan flaş ateşkes kararı!
Selahattin Demirtaş: Bu savcıları araştırın!
Selahattin Demirtaş: Bu savcıları araştırın!
Başbakan Yıldırım destek paketini açıkladı!
Başbakan Yıldırım destek paketini açıkladı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!
'Canlı bomba malzemelerine ulaşamayınca silahla saldırdı'
'Canlı bomba malzemelerine ulaşamayınca silahla saldırdı'
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
Ünlülerden 'Güçlü Türkiye için evet' kampanyası
TSK, terör yuvalarını bir bir vuruyor
TSK, terör yuvalarını bir bir vuruyor
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ağır suçlama
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Erdoğan'dan 500 milyon dolarlık hedef
Reina katliamında dördüncü kişi aranıyor
Reina katliamında dördüncü kişi aranıyor
İran: Astana'da müzakereciler amaçlarına ulaştı
İran: Astana'da müzakereciler amaçlarına ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Biz Afrika'yı kimlerin sömürdüğünü gayet iyi biliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan:Biz Afrika'yı kimlerin sömürdüğünü gayet iyi biliriz
İstanbul hava durumu yarın sert geliyor!
İstanbul hava durumu yarın sert geliyor!
Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti
Galatasaray Erzincanspor maçı geniş özeti
Selahattin Demirtaş: Bu savcıları araştırın!
Selahattin Demirtaş: Bu savcıları araştırın!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English