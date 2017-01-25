'Canlı bomba malzemelerine ulaşamayınca silahla saldırdı'

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polislerin ele geçirdiği canlı bomba malzemelerinin Reina katliamcısı Abdülgadir Masharipov'a götürüleceği tespit edildi.

Akşam'dan Bülent Şanlıkan'ın haberine göre, Suriye uyruklu Abud Mahho, Tel Abyad kentinden geçerek, Türkiye'ye girdi.

Mahho, Şanlıurfa polisinin bir eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahho'nun IŞİD'in kuryesi olduğu belirlendi.

Mahho'nun gösterdiği yerde yapılan aramada yer altına gömülü şekilde uzaktan kumada, fünyeler ve 3 kilo rdx patlayıcı bulundu. Rdx'lerin Tel Abyad'dan Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

BEKLENEN TELEFON GELMEDİ

Mahho, ifadesinde IŞİD'in hücre tipi bir yapılanmasının olduğunu ve kendisine gelen telefonla, malzemeleri ilgili kişiyle buluşturmasının istendiğini anlattı. Mahho "Beni arıyorlar ben malzemeyi sakladığım yerden çıkarıyorum gelen adama teslim ediyorum" dedi.

PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTI

Buna göre, yılbaşı gecesi Ortaköy'ü kana bulayan ve 39 kişiyi öldüren Masharipov canlı bomba eylemcisiydi. IŞİD, Mahho'nun kuryeliğini yaptığı canlı bomba kargosunun Masharipov'a ulaştırılmaması sonucu plan değişikliğine gitti. Masharipov canlı bomba eylemi yerine silahlı eyleme yönlendirildi.