Çankırı şehidini dualarla uğurladı

Van'da düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Yavuz Bayram, memleketi Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Yavuz Bayram, memleketi Çankırı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Van-Çaldıran yolu üzerinde Bölücü Terör Örgütü PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Yavuz Bayram'ın cenazesi bu sabah memleketi Çankırı'ya getirildi. Defnedilmek üzere Köyü Yukarıalagöz'e götürülen Şehit Bayram, askeri araçla köy camisine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracından indirilerek, silah arkadaşları tarafından törenin yapılacağı alana götürüldü.



"DAYANAMAM BEN SANA YAVRUM"

Şehidin naaşı omuzlardan indirilip katafalka konulurken şehit yakınlarının yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı. Cenaze töreninde Çankırı Valisi Mesut Köse'nin yanında saf tutan baba Kamil Bayram ayakta durmakta güçlük çekti. Evlat acısıyla gözyaşı döken şehit annesini tören alanında Çankırı Valisi Mesut Köse teselli etti. Acılı anne, "Ah bitane yavrum, dayanamam ben sana yavrum, arasam da bulamam seni yavrum" diyerek ağıt yaktı.

Öğle namazının ardından mezarlıkta cenaze namazı kılındı. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından şehidin naaşı köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye ayrıca, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz ve M.Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, J. Alb. Halil Altuntaş, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

(İCeyhun Doğan/HA)