24.12.2016 18:01 Çankaya, karla mücadeleye hazır

Çankaya Belediyesinin, etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini aldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çankaya Belediyesinin, etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini aldığını ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Çankaya Belediyesi kar yağışı sonrası etkili olan ve hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için kar küreme, tuzlama ve solüsyon ekipleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşların bu kışı da sorunsuz geçirmeleri için gece gündüz çalışıyor.



İlçenin yüksek ve eğimli bölgelerinde eksi 9 derecelere ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için stoklarında bulundurduğu 5 bin ton tuz ve 3 ton solüsyon ile yolları buzdan arındıran Çankaya Belediyesi; ünimog, bıçaklı kamyon, kepçe, greyder ile de yolları açarak ulaşımı açık hale getiriyor.



Vatandaşların kullanımı için kritik noktalara tuz varilleri yerleştiren Çankaya Belediyesi, belediyenin temizlik noktalarına da solüsyon bırakarak merdiven ve kaldırımlarda buz çözme çalışması gerçekleştiriyor.



İlçeye bağlı 124 mahallenin tümünde çalışmalarını devam ettiren Çankaya Belediyesi, 620 personel ve 51 araçla karla mücadele ediyor.

