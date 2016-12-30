30.12.2016 13:46 Çankaya'da karla mücadele aralıksız sürüyor

Çankaya Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çankaya Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı sonrası çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Çarşamba akşamı başlayan yoğun kar yağışı sonrası çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 620 personel ve 51 araçla Çankaya sokaklarında karla mücadele ediyor. Ara ara kesilen ancak etkisini kaybetmeyen yoğun yağışa karşı ilçenin her bölgesinde çalışma yapan ekipler, kaldırımları ve merdivenli yolları da temizliyor. Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya özen gösteren ekipler, hasta, hamile ve engelli vatandaşların ulaşımını sağlamak için hızla hareket ediyor. Sahada doğal koşullara karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, yolda kalan araçların kurtarılmasına da destek veriyor. Çankaya Belediyesi, bir yandan karla kapanan yolları, kaldırımları ve merdivenleri açarken, bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

