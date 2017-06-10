Canının değil motorunun derdine düştü

Beylikdüzü'nde araçla bir motosiklet çarpışması sonrası yola savrularak yaralanan çocuk gözyaşları içinde, 'motoru kaldırın, bana bir şey olmaz' dedi.

Beylikdüzü'nde araçla bir motosiklet çarpışması sonrası yola savrularak yaralanan çocuk gözyaşları içinde, "motoru kaldırın, bana bir şey olmaz" dedi.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir dönercide motorcu olarak çalışan 16 yaşındaki Seyfullah Orta motoruyla karşıya geçmek istediği sırada seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, bacağından yaralandı. Bacağında kanaması olan çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.



"MOTORU KALDIRIN, BANA BİR ŞEY OLMAZ"

Kanaması olan ve gözyaşları içinde yerde yatan çocuk sürekli olarak motorunu sordu. Motorunu görmeye çalışan ve ayağa kalkıp motorunu yoldan kaldırmak isteyen küçük çocuk, kendisine yardım eden vatandaşlara "motoru kaldırın bana bir şey olmaz "dedi. Vatandaşlar küçük çocuğu motoru düşünmemesi ve hareket etmemesi konusunda zor ikna etti. Kanamasını durdurmak için çevredeki bir kafeden şal getirilerek Seyfullah Orta'nın ayağına sarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumunun ciddi olduğu ve çeşitli yerlerinde kırık olduğu öğrenilen çocuk daha sonra Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Yoldan geçerken kazayı görüp çocuğa yardım eden Ferhat Şapaloğlu isimli vatandaş duruma tepki gösterdi. Çocuğun yaşı küçük onu buraya gönderenler suçlu diyen Şapaloğlu, "Vurduktan sonra yerde olduğu halini gördüm. Yardım etmeye çalıştım. Vuran da yabancı Türk değil. Çocukta ehliyetsiz. Ehliyetsiz küçücük çocuğu çıkarırsan ne olacak olacağı bu. Durumu iyi şimdilik ayağında kırık var. Araba altına alsa çocuk haksız ama çocuğunda suçu yok onu buraya gönderende suç var. Denetimsizlikten. Yaşı çok küçük" diye konuştu.

(Alper Korkmaz / İHA)