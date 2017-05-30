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Canını son anda kurtardı!
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Canını son anda kurtardı!

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Otomobilin sürücüsü son anda hayatını kurtardı.

Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Otomobilin sürücüsü son anda hayatını kurtardı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kuzey Çevre Yolu üzerinde havaalanı istikametinde seyreden Fatih Özdemir'in idaresindeki 33 AVZ 69 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Aracın motorundan yükselen alevleri fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek kendini dışarı attı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, kısa sürede otomobilin tamamına hakim oldu. Alev topuna dönen otomobilde, ardı ardına patlamalar meydana geldi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yolu bir süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapattı. Hızla alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Gerçekleştirilen söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)

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