Canilere zırhlı koruma

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren 2 şahıs, haklarında verilen tutuklama kararı sonrası zırhlı araçla adliyeden çıkartılabildi. Adliye önünde bekleyen onlarca kişi, zanlıları linç etmek istedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadını ve 10 aylık bebeğini öldüren 2 şahıs, haklarında verilen tutuklama kararı sonrası zırhlı araçla adliyeden çıkartılabildi. Adliye önünde bekleyen onlarca kişi, zanlıları linç etmek istedi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Birlik Mahallesi'nde 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun'un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan B.K. ve C.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliye önünde toplanan onlarca kalabalık, iki zanlıyı linç etmek istedi. Kaynarca Adliyesi önüne çok sayıda polis görevlendirildi. Çevik Kuvvet ekipleri adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma da emniyet ekiplerine destek verdi. Öfkeli kalabalık sakinleştirilmeye çalışıldı.

C.B. ve B.K., çelik yelek giydirilerek adliye binasından çıkartılmaya çalışıldı. Adliye binası girişine yanaştırılan zırhlı araca arkadan bindirilen zanlılar, cezaevine götürüldü. Zanlılar, zırhlı aracın ilerleyişi sırasında öfkeli kalabalık tarafından yuhalandı. Vatandaşlar, "Nasıl kıydınız?", "Katiller" diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar zırhlı araca elleriyle vurup tekme atmaya çalıştı.

Öte yandan, zanlılardan Birol K.'nın öldürdüğü Suriyeli kadınla kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Zanlıların sevk edildiği Kaynarca Adliyesi önünde vatandaşlar toplanarak duruma tepki gösterdi.

(Burak Can Tokyürek - Murat Hazer/İHA)