Canikli: SPK'nın forex kararı yerinde

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya üzerinden forex piyasalarına yönelik tebliğin çok yerinde olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya üzerinden forex piyasalarına yönelik tebliğin çok yerinde olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal mikro blog sitesi Twitter üzerinden forex piyasalarına yönelik değerlendirme yaptı. Canikli, yaptığı açıklamada "SPK'nın forex piyasası ile ilgili düzenlemelerinin yerinde ve rasyonel olduğu bugün daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır" dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü SPK, forex piyasasında 1'e 100 olan kaldıraç oranını 1'e 10'a düşürdü ve işlemlere başlayabilmek için asgari 50 bin TL limit getirdi.

