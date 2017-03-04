Canikli: 'Kılıçdaroğlu partisinden utanıyor'

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 'CHP tüzel kişiliğini kullanarak kampanya yapamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler partilerinden utanıyor. Utanmasalar partileriyle birlikte bu kampanyayı yürütürler' dedi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "CHP tüzel kişiliğini kullanarak kampanya yapamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler partilerinden utanıyor. Utanmasalar partileriyle birlikte bu kampanyayı yürütürler" dedi.

Bir dizi ziyaretler için Adana'ya gelen Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti'nin Sandık Kurulu toplantısına katıldı. Yüreğir Kültür Merkezi'de düzenlenen toplantı slayt gösterisi ile başladı. Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, 16 Nisan'da yapılacak olan seçimin ciddiyetinin Adana İl Örgütü olarak farkında olduklarını belirtti. Yeni, "Bu kadar yoğun çalışma ortamında toplantımıza katılarak bizleri onurlandırdınız. Adana teşkilatları olarak 16 Nisan da yapılacak olan halk oylamasının milletin kararının ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz. İstiklal ve istikbal için oyunu kullanacak vatandaşlarımıza biz burada Adana teşkilatları olarak berrak bir bilgiyle yanıltılmadan hür iradeleri ile doğru kararı eveti vermeleri için mücadele edeceğiz" dedi.



"SANDIK DEMEK MİLLET DEMEK"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de, AK Parti Adana İl Teşkilatına güvendiklerini Adana'dan ayrılırken gözünün arkada kalmayacağını söyledi. Canikli, "Biz sandığa gitmeyi sandığı seviyoruz. Sandık demek millet demek. Sandık demek millete saygı duymak demek. Milletin görüşünü almak demek. Onun için bizi biz kez daha milletimize götürdüğü için, milletimize kendimizi anlatma fırsatı verdiği için sandığı seviyoruz. Birileri de sandıktan çok korkuyor. Tüyleri diken diken oluyor. Çokta haksız sayılmazlar. Milletimiz onların ciğerlerini biliyor" diye konuştu.



"CHP'LİLER PARTİLERİNDEN UTANIYOR"

CHP'nin 'hayır' kampanyası yaparken partilerini sakladığını kaydeden Canikli, AK Parti'nin ise 'evet' kampanyasını millete kendi partileri ile anlattıklarını belirtti .Canikli, şunları söyledi:

"Şuanda bir kampanya yürütüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modelini milletimizin taktirine sunuyoruz. Görüşlerimizi de AK Parti olarak tüzel kişiliği çerçevesinde milletimize takdim ediyoruz. Samimiyetle ve cesaretle milletimizin karşısına çıkıyoruz ve önerdiğimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için evet istiyoruz. Fakat hayır kampanyası yürüten ana muhalefet partisi başta Kılıçdaroğlu olmak üzere partileri ile birlikte bu kampanyayı yürütemiyor. Partilerini saklıyorlar. CHP tüzel kişiliğini kullanarak kampanya yapamıyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP'liler partilerinden utanıyor. Utanmasalar partileriyle birlikte bu kampanyayı yürütürler. Bu millet CHP'ye değer vermiyor. Bu millet CHP'yi sevmiyor. Kredibilitesi yok onu biliyorlar. Sayısız kereler seçime girdi sonuçlar ortada 2002'den beri. Milletimiz onlara güvenmiyor."



"KUZU POSTUNA GİRMEKLE KUZU OLUNMAZ"

CHP'nin 'Hayır' kampanyası için yeni bir strateji uyguladığını anlatan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP'lilerin artık sürekli tebessüm ettiklerini söyledi. CHP'lilere artık küfür bile etseler tebessüm ettiklerini belirten Canikli, "Bu sistemle ilgili tepeden tırnağa gerçek olan belli yalanları milletimize sabırla anlatacağız. Başta Kılıçdaroğlu ve partilileri yeni bir taktik uyguluyorlar. Yüzleri gülüyor. Kendilerine ne derse desinler küfür bile etseler tebessüm ediyorlar. Kendilerini uzlaşmacı, sıcak davranan, güler yüzlü bir kampanya yürüttüklerini zannediyorlar. Zannediyorlar ki bu milleti bu şekilde kandırırız diyorlar. Avucunuzu yalarsınız. Bu millet sizlerin ciğerini biliyor. Bu milleti kandıramazsınız. Kuzu postuna bürünmekle kuzu olunmaz. O postun altında ne olduğunu bu millet çok iyi biliyor" dedi.

Program sonrası Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'ye hediye takdim edildi.

(Nuri Pir - Umutcan İşledici / İHA)