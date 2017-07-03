Canikli'den enflasyon değerlendirmesi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, sosyal medya hesabı üzerinden Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirme yaptı. Canikli yaptığı değerlendirmede, "Yüksek ve güçlü büyümeyle birlikte enflasyondaki düşüş trendinin devam etmesi, ekonomideki rasyonel ve hassas yönetim anlayışının sonucudur" ifadelerini kullandı.

