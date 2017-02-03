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Canikli'den direkt uçuşlara destek
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Canikli'den direkt uçuşlara destek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması talebinde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi'ne destek verdi.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların arttırılması talebinde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi'ne destek verdi.
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'yi ziyaret etti. Kongre ve fuar turizmi, sağlık turizmi, termal turizm ve savunma sanayinin Ankara için önemine işaret eden Başkan Baran, Ankara'nın bu alanlarda gelişmesi için yurt dışına direkt uçuşların arttırılması gerektiğini vurguladı. Başbakan Yardımcısı Canikli, önemli uçuş noktalarına Ankara'dan direkt uçuşların belirli bir süre için desteklenebileceğini belirterek, "Bu daha önce de denenmişti. Denge çerçevesinde bir deneme daha yapabiliriz. Belli bir marjla, belli bir süre için, belirlenmiş bir hedefe ulaşana kadar geçici bir desteği içeren bir uygulamayı tekrar hayata geçirebiliriz. Hangi noktalar direkt uçuşa açılabilir, onu bir çalışsınlar" ifadelerine yer verdi.
Canikli, Türk Hava Yollarının karlılık üzerine kurulu ticari bir şirket olduğunu da hatırlattı.
ATO Başkanı Baran ise "Sistem oturana kadar bu süreye tahammül gösterildiğinde Ankara'dan direkt uçuşlarla ilgili hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" karşılığını verdi.

"REEL SEKTÖR OLARAK BİZLER DE SIKINTIDAYIZ"
Konuşmasında Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini de belirten Baran, "Reel sektör olarak bizler de sıkıntıdayız. Bu günlerin yakın zamanda aşılacağını düşünüyoruz" dedi.
Türkiye'nin uzun yıllar yüzde 70-80'lere varan enflasyonla ve PKK terörüyle mücadele ettiğini anlatan Baran, "Enflasyonla bizi yıkamadılar. Ondan sonra PKK terörünü üzerimize saldılar" değerlendirmesinde bulundu. Fetullahçı Terör Örgütünün darbe girişimine de değinen Baran, şunları kaydetti:
"Şimdi de ekonomik terör var. Yine dışarıdan düğmeye bastı birileri. Ülkemizin üzerinde yine kirli oyunlarını sergilemeye çalışıyorlar. Dövizdeki oynamalar, ihracat yapan insanımızı, bizleri, vatandaşımızı sıkıntıya sokuyor. Ama bizlerin dik durmasıyla, yatırımlarını aksatmamasıyla, sizlerin güven ortamını sağlamasıyla bu ekonomik terörün de çok kısa zamanda üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Bizler sizlerin yanındayız. Elimizden gelen her ne varsa yaparız."
ATO'nun bilişim altyapısındaki sıkıntıları TOBB ile birlikte çözme gayreti içinde olduklarını belirten Baran, "İnsanların odamıza gelmeden iş yerlerinden, evlerinden evraklarını alabilecekleri bir ortamı kısa zamanda sağlamayı ümit ediyoruz" dedi.
Baran, ATO'nun TOBB öncülüğünde başlatılan Nefes Kredisi'ne en çok destek veren Oda olduğuna da dikkati çekerek, "İmkanlarımızın önemli bir kısmını buraya ayırdık" diye konuştu.
Baran, yeni yönetim olarak Ankara tüccarının yanında olma, ATO'nun hizmet kalitesini artırma ve Ankara'nın sorunlarını çözme gayreti içinde olduklarını bildirdi. Temeli atıldıktan sonra atıl kalan Akyurt Fuar Alanı Projesi'nin hayata geçirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını söyleyen ATO Başkanı Baran, "Sayın Başbakanımızın bu konuda talimatı var. Fuar alanını kendileri de önemsiyor, biz de önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.
Ziyaret sırasında ATO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri de Başbakan Yardımcısı Canikli'ye sektörlerinin sorunlarını ileterek çözüm önerilerini sundu. ATO üyelerinin sorunlarını not alan Canikli, yeni yönetimi tebrik etti.
(Benan Özben/İHA)
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